13 فناناً ومختصاً يحكموّن أفلام الدورة الثامنة من «الشارقة السينمائي للأطفال»

المصدر: متابعة- موقع الامارت اليوم

كشف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثامنة للمهرجان، التي تضم 13 فناناً ومختصاً سيتولون تقييم أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة تعرض خلال المهرجان الذي يقام (عن بعد) على مدار 6 أيام من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل. وتضم لجنة التحكيم لهذه الدورة عدداً من الفنانين والمخرجين السينمائيين وصُناع الأفلام والخبراء في الإعلام والتصوير.

وتلقى المهرجان خلال فترة التحضير لدورته الجديدة 1334 فيلمًا في عام 2020 وما مجموعه 2950 فيلما خلال العام الجاري، رُشح منها أكثر من 80 فيلماً للعرض في المهرجان، وتشمل أفلامًا تعرض لأول مرة على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، منها 6 أفلام طويلة.

وتعتمد لجنة التحكيم في تقييمها للأفلام عدداً من المعايير والأسس أبزرها: فكرة العمل والهدف منه، والمعايير التقنية المستخدمة في التنفيذ وتقييم السيناريو والتصوير والإخراج، إلى جانب عناصر الابتكار والإبداع في العمل وطريقة العرض، والتقنيات المستخدمة، والتنظيم.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بفئة أفلام من صنع الطلبة، صانع الأفلام الإماراتي المستقل حمد صغران، والمصورة وفنانة الفيديو البحرينية مشاعل الساعي، وتتألف لجنة التحكيم المعنية بفئة «أفلام خليجية قصيرة»، من المخرج العماني د. خالد بن عبدالرحيم الزدجالي، و المخرج والمنتج الإماراتي ماجد الأنصاري، كما يشارك في تحكيم هذه الفئة الفنان والمسرحي الكويتي عبدالله التركماني، أما فئة أفلام دولية قصيرة، فتضم لجنة التحكيم كلاً من مريم بن فهد، إحدى القيادات الإماراتية الشابة، ويحكّم أفلام الرسوم المتحركة المخرج والمؤلف السينمائي الإماراتي فاضل المهيري، ويوسف عبدالأمير البقشي وهو فنان تشكيلي وصانع أفلام أنميشن من الكويت.

وتشمل لجنة التحكيم فئة الأفلام الوثائقية، المخرج والمنتج الأميريكي التشادي بنتلي براون، وجيمس بيتشوي الأستاذ المشارك في كلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد في دبي،

وضمن لجنة تحكيم فئة أفلام روائية طويلة، يشارك الفنان السوري عابد فهد، ويشترك في تحكيم هذه الفئة خالد الرفاعي من الكويت.

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