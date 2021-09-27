«الإسكندرية السينمائي» يستهل موسم المهرجانات المصرية

المصدر: الإسكندرية ■ رويترز

أطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورته الـ37، أول من أمس، في بداية موسم جديد للمهرجانات السينمائية المصرية، يمتد من سبتمبر إلى الربع الأول من العام المقبل.

أُقيم حفل الافتتاح على مسرح مكشوف بحديقة أحد فنادق المدينة الساحلية بمشاركة عدد من الفنانين وصناع السينما العرب والأجانب، مع اتباع البروتوكول الصحي للوقاية من انتشار فيروس «كورونا».

تأتي الدورة الجديدة تحت شعار «سينما من أجل الحياة»، وتحل دولة اليونان ضيف شرف، إذ يخصص لها المهرجان برنامجاً خاصاً يضم خمسة أفلام حديثة.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 13 فيلماً، ومسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلماً، فيما تتنافس في مسابقة الأفلام العربية الطويلة تسعة أفلام من مصر وسورية ولبنان والمغرب وتونس، كما يخصص المهرجان مسابقة لأفلام الطلبة، تضم أكثر من 30 فيلماً. ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم «وش القفص»، من إخراج دينا عبدالسلام، وبطولة أشرف المهدي وأمين حجازي وأمينة الزغبي وأنسي الجندي وحنان حناوي ودعاء الزيني وراوية همام وسمير قنديل.

وكرّم المهرجان في الافتتاح مجموعة من الشخصيات، في مقدمتها المخرج علي بدرخان، الذي تحمل الدورة اسمه، والممثلة سلوى خطاب، والممثل خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، ومدير التصوير طارق التلمساني، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج اليوناني أنجيلوس فرانتزيس.

ويحتفي المهرجان الذي يمتد حتى 30 الجاري بمئوية ميلاد كل من الممثل كمال الشناوي، والممثلة مديحة يسري، والمخرج عاطف سالم، والمنتج رمسيس نجيب، والممثل محمد رضا، والمفكر ثروت عكاشة.

«وش القفص» يمثل مصر في مسابقة الأفلام الطويلة.

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