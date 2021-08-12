فيلم الأسبوع.. Free Guy «رجل حرّ»

المصدر: الإمارات اليوم

القصّة:

موظّف يعمل صرافاً في بنك يكتشف أنه في الواقع لاعب في خلفية لعبة فيديو في عالم مفتوح، فيقرّر أن يصبح بطل القصة من خلال إعادة كتابتها بنفسه. وبما أنه الآن في عالم لا حدود له، فهو مصمّم على أن يكون الرجل الذي ينقذ عالمه على طريقته الخاصّة قبل فوات الأوان!

إخراج:

شون ليفي.

تأليف:

مات ليبرمان، زاك بن.

تمثيل:

رايان رينولدز، جودي كومر، ليل ريل هوري، جو كيري، أوتكارش أمبودكار، تايكا وايتيتي.

المدّة:

ساعة و55 دقيقة.

النوع:

أكشن ومغامرة وكوميديا يُنصح بتوجيه الآباء للأطفال دون 15 عاماً (PG-15)

يعرض في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.ae

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news