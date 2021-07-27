«أولد».. فيلم رعب يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

تصدر فيلم الرعب الجديد «أولد» للمخرج نايت شيامالان إيرادات شباك التذاكر في أسبوعه الأول في صالات العرض الأميركية، حاصداً 16.5 مليون دولار، وفق أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويدور الفيلم حول عائلة محاصرة على الشاطئ يواجه أفرادها فجأة الشيخوخة المبكرة، ويؤدي بطولته غايل غارسيا برنال وفيكي كريبس.

وتبعه في المركز الثاني فيلم «سنايك أيز»، أحدث إنتاجات «باراماونت» ضمن سلسلة «جي آي جو»، مع 13.4 مليون دولار.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم ديزني «بلاك ويدو» بطولة سكارليت جوهانسون، مع إيرادات تقترب من 11.6 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والرسوم المتحركة «سبايس جام: إيه نيو ليغاسي»، إلى المركز الرابع بعدما تصدر التصنيف الأسبوع الماضي، مع عائدات بلغت 9.6 ملايين دولار.

وفي هذا الفيلم، وهو تكملة لـ«سبايس جام» الصادر قبل نحو ربع قرن من بطولة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، يخوض نجم الدوري الأميركي للمحترفين (ان بي ايه) ليبرون جيمس ضمن فريق واحد مع الأرنب الشهير «باغز باني» وشخصيات أخرى من عالم «لوني تيونز»، مباراة بالغة الأهمية بكرة السلة ضد كائن يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدد ابنه.

وحل في المرتبة الخامسة فيلم «اف 9: ذي فاست ساغا» لشركة «يونيفرسال» مع 4.6 ملايين دولار، ليتخطى إجمالي إيرادات فيلم الإثارة من بطولة فين ديزل وجون سينا 160 مليون دولار في خمسة أسابيع.

• «أولد» حصد 16.5 مليون دولار في أسبوعه الأول.

• تراجع فيلم الرسوم المتحركة «سبايس جام»، إلى المركز الرابع.

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