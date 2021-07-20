أحمد عز في الصدارة على حساب تامر حسني وكريم عبد العزيز

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

تحددت بشكل شبه نهائي خريطة أفلام عيد الأضحى والتي تداخل فيها موسم الصيف السينمائي، بعد عودته عقب غياب أوشك على عامين، ولأول مرة لم تعد أفلام العيد مرتبطة ببداية أول أيام العيد كما هو معهود، بل طرحت قبل العيد وتستمر أفلام جديدة في الظهور حتى نهاية موسم الصيف أكتوبر المقبل.



وبشكل سريع فرض فيلم «العارف» حضورة في صدارة الأفلام، محققا إيرادات كبيرة خلال ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، بلغت مليونًا و313 ألف جنيهًا في شباك التذاكر، ليتصدر المركز الأول ضمن قائمة الأفلام التي تعرض حاليًا في السينما.

وبمجرد عرض فيلم «العارف» للفنان أحمد عز، اختلفت مقاييس المنافسة، وأزيحت أفلام إعتلت المقدمة من قبل، وإحتل العارف المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر.

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، تراجع ليستقر بالمركز الثاني.

والفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

فيلم «مش أنا» أحتل المركز الثالث، والفيلم يشارك في بطولته ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

الأفلام المعروضة منذ عيد الفطر الماضي تراجعت بشكل كبير خاصة بعد أن تقلص عدد شاشات العرض الخاصة بها لتخصص لأفلام عيد الأضحى، بينما تقدم فيلم «ماما حامل» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، مركزا واحدا ليصبح في المركز الخامس. وجاء في المركز السادس والأخير فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي.

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