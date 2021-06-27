أفضل 100 فيلم عربي عن المرأة: فاتن حمامة وسعاد حسني تحضران بقوة ونادية الجندي خارج القائمة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد استفتاء على أكثر من ٣٠٠٠ فيلم عربي عن المرأة، اختار 70 ناقداً مصرياً وعربياً، قائمة أفضل 100 عربي عن المرأة، التي أصدرها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة التي تختتم غداً الاثنين.

وقال مدير المهرجان الكاتب حسن أبوالعلا، أمس، إن الاستفتاء استغرق العمل به أربعة أشهر، وأشرف عليه الناقد كمال رمزي، وأعده الناقدان ناهد صلاح وأحمد شوقي.

من جانبها، قالت ناهد صلاح «لقد حاولنا استخدام طريقة علمية ومنظمة وممنهجة وتم وضعها من قبل الناقد أحمد شوقي وتعتمد على قيد الصوت كآلية للتصويت لتجاوز صعوبة الفرز، وفي النهاية هذا استفتاء نوعي يفتح الباب لاستفتاءات أخرى».

وضمت القائمة ١٤ فيلماً لفاتن حمامة منها سبعة للمخرج هنري بركات الذي يعد أكثر المخرجين حضوراً في القائمة، وستة أفلام لمحمد خان، وخمسة لصلاح أبوسيف، وحضرت السندريلا سعاد حسني بقوة، وكذلك هند صبري الذي تبوأ فيلمها «صمت القصور» الفيلم الأول بالقائمة وهو من إخراج المخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي.

ورداً على: لماذا غابت أفلام نادية الجندي عن قائمة أفضل 100 فيلم عن المرأة؟ ذكر معدو الاستفتاء أن نادية الجندي نجمة لها طريقتها في التمثيل والأداء؛ ولكن في النهاية هذه هي اختيارات النقاد. وأشارت الناقدة ناهد صلاح إلى أن فيلم «شباب امرأة الصادر في الخمسينات اعتبره النقاد رجعياً لكنه صدر ضمن قائمة الاستفتاء الآن.

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