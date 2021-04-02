«زنقة كونطاكت» المغربي.. أفضل فيلم في مهرجان الأقصر

المصدر: القاهرة - رويترز

فاز «زنقة كونطاكت»، للمخرج المغربي إسماعيل العراقي، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي أسدل الستار على دورته الـ10 مساء أول من أمس.

الفيلم مدته 120 دقيقة، وهو إنتاج فرنسي مغربي بلجيكي مشترك، ومن بطولة خنساء بطمة وأحمد حمود وسعيد باي ومراد الزاوي وفاطمة عاطف.

وتدور الأحداث حول علاقة بين عازف سابق لموسيقى الروك، وفتاة ليل ذات صوت ذهبي، في مدينة الدار البيضاء، إذ يحاول هو الإقلاع عن تعاطي الهيروين، بينما تسعى هي للهرب من حياة الشارع، ولا يجد كلاهما سوى الموسيقى ملجأ.

ومنحت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان جائزتها الخاصة لفيلم «مكيف هواء» من أنغولا، كما نوهت بأداء الممثل المصري خالد الصاوي في فيلم «للإيجار».

وكانت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم ثمانية أفلام، وتشكلت لجنة التحكيم من المخرج المصري أمير رمسيس، والمخرجة التونسية ليندا بلخيرية، والسينمائي النيجيري ميكل باريش.

ورفع المهرجان هذا العام شعار «10 سنوات من الخيال»، وحملت الدورة اسم الممثلة المصرية الراحلة مديحة يسري.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم «وداعاً» من غانا، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «حبر أخضر» من المغرب، كما نوهت اللجنة بالفيلم السوداني «هذه رقصتي فاسمعوا».

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالجائزة فيلم «فاريترا» من مدغشقر، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «مع التيار نحو كينشاسا» من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقدمت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي» جائزتها لفيلم «هذه ليست جنازة.. إنها قيامة» من ليسوتو الذي عرض في الافتتاح، فيما منحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، المنظمة للمهرجان، جائزتها للفيلم المصري «للإيجار»، إخراج إسلام بلال.

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