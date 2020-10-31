نيللي كريم وظافر عابدين في عالم مصاصي الدماء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت منصة شاهد VIP، عرض فيلم «خط دم»، من بطولة النجمة نيللي كريم والفنان ظافر العابدين، والذي يعد أول عمل عربي يتناول عالم مصاصي الدماء.

ويدور الفيلم - الذي طرحته أمس المنصة بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الهالوين - حول الحيلة التي يبتكرها أب وأم لإنقاذ حياة أحد توأميهما بعد تعرضه لحادث أليم، ولكن هذه الخطة تعصف بالسلام الذي تعيشه الأسرة. والفيلم هو أول عمل روائي طويل للمخرج رامي ياسين.

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