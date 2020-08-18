«أرادَ» تعرض أفلاماً من «السينمائي الدولي للأطفال»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وثّقت شركة «أرادَ» تعاونها مع مؤسسة فن لإطلاق عروض مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في الجادة، الوجهة العصرية للإمارة. وتتضمن الشراكة الجديدة بين المؤسستين عرض أفلام مختارة لمجموعة من المخرجين العرب، تتم على أساس شهري، ضمن فعاليات ليالي الأفلام في سينما السيارات بالجادة.

وتأسس مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في عام 2013 باعتباره أول مهرجان سينمائي في الشرق الأوسط معنيّ بالفعاليات الخاصة بالأطفال والشباب، وبرئاسة سمو الشيخة جواهر القاسمي، حرم صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «تمثّل هذه المبادرة الجديدة أول مرحلة ضمن شراكتنا مع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، لكونها تتماشى مع خططنا في (أرادَ) لتشييد مجتمعات عصرية تلهم قاطنيها».

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة فن ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «نتوقع أن تصبح تلك الأمسيات من أبرز الفعاليات الاجتماعية والثقافيّة في الشارقة. كما أنّنا على ثقة بأنّ شراكتنا مع (أرادَ) ستنعكس إيجاباً على الجهود التي تقودها مؤسسة فن، لاسيما أننا ننطلق من مشروع الشارقة الكبير، الذي وضع دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وستنطلق عروض الأفلام ضمن هذه المبادرة الجديدة ابتداءً من يوم الخميس 20 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث ستكون العروض مجانية، والحجز على أساس الحضور المُبكر. وقد اختار مهرجان الشارقة السينمائي لليلة الافتتاح ثلاثة أفلام قصيرة تناسب مختلف الفئات العمرية. ومن الأفلام التي سيتم عرضها الفيلم القصير بعنوان «جارنا بو حمد»، وفيلم الأنيميشن القصير «سندره»، والفيلم السعودي «كمان».

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