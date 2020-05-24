مسؤول إيطالي: مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال حاكم منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، اليوم، إن مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده المقرر أوائل سبتمبر، مع انحسار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومهرجان البندقية السينمائي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم، وكان قد أعلن، في يناير، أن النجمة كيت بلانشيت ستترأس المهرجان في دورته رقم 77.

وقال زايا إن عدداً أقل من الإصدارات الفنية، سيشارك في المهرجان هذا العام على الأرجح، بسبب إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع صناعة السينما في العالم، للحد من تفشي فيروس كورونا.

واضطر مهرجان كان السينمائي، وهو أكبر مهرجان للسينما في العالم، إلى تأجيل دورته، التي كانت مقررة في مايو، بسبب «كورونا».

وتعتزم إيطاليا رفع جميع القيود المفروضة على السفر يوم الثالث من يونيو، وسيتمكن القادمون من دول الاتحاد الأوروبي من الدخول دون حجر صحي.

وسجلت إيطاليا 119 حالة وفاة جديدة، يوم السبت، بمرض «كوفيد-19»، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 32 ألفاً و735 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة لحالات الوفاة بسبب الفيروس على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

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