100 فيلم في الدورة الأولى من «البحر الأحمر السينمائي»

المصدر: الرياض - رويترز

قال منظمو مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي ينطلق الشهر المقبل في مدينة جدة بالسعودية، إن عروض الدورة التأسيسية تشمل أكثر من 100 فيلم ضمن المسابقات والبرامج المختلفة.

تشمل المسابقة الرسمية 16 فيلماً، ويترأس لجنة التحكيم المخرج الأميركي أوليفر ستون، الحائز ثلاث جوائز أوسكار. وتنافس السعودية في المسابقة بفيلمي (المرشحة المثالية) للمخرجة هيفاء المنصور، و(شمس المعارف) للمخرج فارس قدس.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، يتنافس 13 فيلماً بينما يشمل برنامج العروض الكلاسيكية 15 فيلماً، وبرنامج سينما السعودية الجديدة 11 فيلماً، وبرنامج الإنتاجات العالمية 23 فيلماً، وبرنامج الأفلام التجريبية 17 فيلماً، وبرنامج السينما التفاعلية خمسة من أفلام الواقع الافتراضي.

وقال مدير المهرجان، المخرج محمود صباغ، في مؤتمر صحافي أمس: «نسعى في هذا البرنامج إلى تعزيز قيم التنوع والاختلاف، خصوصاً في ما يتعلق بإشراك المرأة وتمثيلها في الفضاء العام، في سعينا الدؤوب نحو مجتمعات أكثر تفهماً وانفتاحاً».

وتقام الدورة الأولى من المهرجان في الفترة من 12 إلى 21 مارس، تحت شعار (تغيير السيناريو)، ويصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة للأفلام الفائزة 250 ألف دولار. وبجانب العروض السينمائية، يشمل برنامج المهرجان سلسلة من الندوات والمحاضرات المتخصصة، يقدمها خبراء عرب وأجانب، منهم المخرجان المصريان خيري بشارة ويسري نصر الله، والمخرج الأميركي سبايك لي، وكاتب السيناريو الأميركي أبل فيرارا. ويكرم المهرجان في دورته الأولى ثلاثة من صناع السينما من فرنسا والمكسيك وكوريا الجنوبية، كما يحتفي بالمصور الفوتوغرافي والسينمائي السعودي الراحل صفوح نعماني.

• تنافس السعودية في المسابقة بفيلمي «المرشحة المثالية»، و«شمس المعارف».