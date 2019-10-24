«شمس» تكافئ مواهب التجربة الفنية الإماراتية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عن تخصيصها عدداً من الجوائز للفائزين في مشروع التجربة الفنية الإماراتية، المشروع الأول من نوعه لإنتاج أول فيلم إماراتي عربي من صنع الجمهور على مستوى الوطن العربي.

وستوزع الجوائز خلال ملتقى «شمس» السينمائي الذي سينظم خلال السابع والثامن من ديسمبر المقبل، إذ يتنافس أكثر من 32 فريقاً لتصوير 29 فيلماً تجريبياً طويلاً. وتتنوع جوائز التجرية الفنية الإماراتية بين جماعية وأخرى فردية، بإجمالي 200 ألف درهم.

من جهته، أكّد رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، الدكتور خالد عمر المدفع، أن الجوائز تهدف إلى تحفيز وتكريم المبدعين لمواصلة طريقهم في احتراف العمل السينمائي.

من ناحيتها، قالت الرئيس التنفيذي للتجربة الفنية الإماراتية الدكتورة خلود أبوحمص، إن «الجوائز ستمنح للأعمال الفائزة حسب قرارات اللجنة المنظمة، لكن المكافآت الحقيقية هي الخبرات التي خرج بها المتسابقون والمشاركون، والدورات وعمليات صقل المواهب».