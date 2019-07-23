«سيدة البحر» من أبوظبي إلى «البندقية السينمائي»

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إيمج نيشن أبوظبي» عن عرض فيلمها الجديد «سيدة البحر» للمرة الأولى خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي، ضمن مسابقة «أسبوع النقاد» المرموقة. تدور أحداث فيلم «سيدة البحر» في إطار أسطوري حول قصة فتاة يافعة اسمها حياة، تنشأ في قرية فقيرة، تحكمها تقاليد مظلمة، تتمثل في تقديم الإناث من أطفالها لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.

ويتناول هذا الفيلم الفني النادر من نوعه في السينما العربية قضية التغيير الواقع في دور المرأة داخل المجتمع من خلال إطار خيالي جامح. يُعد فيلم «سيدة البحر»، الذي تم تصوير أحداثه في سلطنة عمان، أول فيلم للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، وهو مستوحى من فيلمها القصير الحائز الجوائز، الذي يحمل عنوان «حورية وعين». يقوم ببطولة الفيلم كل من الممثّلة بسيمة حجّار في دور حياة، والممثّل أشرف برهوم (بطل أفلام كوريولانوس، وصراع الجبابرة، والمملكة)، والممثّل يعقوب الفرحان (بطل مسلسلات «اختراق» و«بدون فلتر» و«حب بلا حدود»)، والممثلة فاطمة الطائي (بطلة مسلسل «قلب العدالة» من إنتاج إيمج نيشن أبوظبي).

وقالت مخرجة فيلم سيدة البحر شهد أمين: «يسرد فيلم سيدة البحر (قصّة عميقة حول نشأة المرأة في مجتمع ذكوري)، مقدماً طرحاً مجازياً حول قضية عامة، ستلقى بلا شك صدى بين أوساط الجمهور في جميع أنحاء العالم. ويعتمد الفيلم على أسلوب سردي، قد يبدو بسيطاً، ولكنه يحمل رسالة قوية، كما أنه يقدم تجرية تصويرية مبتكرة لا تفرد مساحة كبيرة للحوار، ليترك المشاهد أمام فرصة فريدة للتأمل والتفكير حتى في مشاهد الحركة».

وقال الرئيس التنفيذي للمحتوى الأفلام في «إيمج نيشن أبوظبي» بن روس: «يقوم هذا الفيلم ذو الأسلوب الفني الخلّاق بتكريس قوّة السينما في معالجة قضايا مهمة، مثل الحرية والانتماء، ويأتي إطلاق فيلم (سيدة البحر) ضمن جهودنا المبذولة في توسيع نطاق إنتاجاتنا، لتشمل أفلاماً مبدعة تثير الاهتمام، وتحمل رسائل قيّمة إلى جانب إنتاجاتنا التجارية».