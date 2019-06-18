السينما المصرية تحقق 90 مليون جنيه في 12 يوماً

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يشتدّ الصراع منذ أول أيام عيد الفطر في دور العرض السينمائية في القاهرة، صراع دامٍ وحرب شرسة، بين كبار النجوم، حيث شهدت الإيرادات مفاجآت لم تكن في الحسبان، وسجل في هذا الموسم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، ولاتزال المفاجآت تتوالى، خصوصاً قبيل إجازة الصيف، حيث حققت السينما المصرية انتصارات ومكاسب غير مسبوقة في هذه الفترة، رغم قلة عدد الأفلام، ووصلت الإيرادات حتى الآن الى نحو 90 مليون جنيه مصري في 12 يوماً.

فيما تقترب أفلام السينما الخمسة التي شاركت في موسم عيد الفطر من دخول الأسبوع الثاني، وهي «كازابلانكا» و«الممر» و«سبع البرمبة» و«حملة فرعون» و«محمد حسين».

وتربع على القمة منفرداً الفنان أمير كرارة بإيرادات وصلت لنحو 45 مليوناً، وهي أكبر إيرادات تحدث في مدة لا تتجاوز 12 يوماً من تاريخ العرض، وحقق كرارة أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية بحصده ثمانية ملايين جنيه مصري في بعض أيام العرض في عيد الفطر، كما حافظ على مستواه بشكل كبير، حيث لم تقل إيراداته في أضعف أيام الإيرادات عن ثلاثة ملايين جنيه.

وشارك كرارة في بطولة فيلمه «كازابلانكا» غادة عادل واياد نصار وعمرو عبدالجليل وأحمد داش ومحمود البزاوي والممثل التركي خالد ارجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي. وحقق فيلم «الممر» إيرادات مجموعها 30 مليون جنيه قبيل اكماله الأسبوع الثاني، وهي إيرادات مرتفعة جداً، رغم أن عدد نسخ الفيلم المعروضة أقل من «كازابلانكا»، كما أنه فيلم يدور حول إحدى البطولات العسكرية عام 1967. ومدة عرض الفيلم نحو ساعتين ونصف الساعة، ما يجعل عدد عروضه أقل، والفيلم من بطولة أحمد عز، وهند صبري وشريف منير واياد نصار وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، وأسماء أبواليزيد، والفيلم عن رؤية سينمائية للمخرج شريف عرفة، وسيناريو وحوار أمير طعيمة مع شريف عرفة. وحقق الفنان رامز جلال مفاجأة غير متوقعة بتصدره المركز الثالث في إيرادات موسم عيد الفطر بفيلم «سبع البرمبة»، حيث حقق الفيلم 20 مليون جنيه، والفيلم من بطولة بيومي فؤاد وجميلة عوض ومحمد عبدالرحمن الى جوار رامز جلال، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم. والفيلم يدور في اطار كوميدي حول شاب يتقمص شخصيات نجوم ومشاهير للوصول لقلب حبيبته، ومن ضيوف شرف الفيلم أحمد السقا وياسر جلال وأمير كرارة.

وفي المركز الرابع وقبل الأخير وبإيرادات مخيبة للآمال وصلت الى 13 مليون جنيه في أسبوعه الثاني، جاء فيلم «حملة فرعون» لعمرو سعد، والأميركيين مايك تايسون وهافثور بيورنسون، وروبي، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني، وقمر، وسوزان نجم الدين، ومن ضيوف الشرف بالفيلم النجوم أحمد فهمي وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

والمحبط أن أجر مايك تايسون وحده وصل الى 750 ألف جنيه، لكن الفيلم لم يحقق حتى الآن أجر نجم واحد، في الوقت الذي كان متوقعاً أن يحقق أكثر من ذلك، لكن لا أحد يعرف سبب هذه الإيرادات الضعيفة، وخروجه من المنافسة على المركزين الأول والثاني. ومن دون وضوح الأسباب أخفق النجم الشهير محمد سعد في تحقيق أي مكاسب فنية أو تجارية بفيلمه «محمد حسين» الذي احتل المركز الخامس والأخير بإيرادات صادمة وصلت الى ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه فقط، وهو ما يساوي إيرادات أقل من نصف يوم لفيلم «كازابلانكا».

وفيلم «محمد حسين» من بطولة محمد سعد، ومي سليم، وسمير صبري، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وفريال يوسف، ودينا محسن، وحمدي الوزير، وإخراج محمد علي.

- إيرادات مخيّبة للآمال لـ«حملة فرعون»، رغم

مشاركة نجوم أميركيين وروبي.

- مجموع إيرادات

فيلم «محمد

حسين» صادمة،

ولا تساوي إيرادات

نصف يوم لفيلم

«كازابلانكا».