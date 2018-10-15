«عاشق عموري» في «دلهي السينمائي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد فوزه بشهادة تقدير في مهرجان الإسكندرية السينمائي أخيراً، يشارك الفيلم الإماراتي «عاشق عموري» في المسابقة الرسمية لمهرجان دلهي السينمائي الدولي في الهند.

وقال المنتج والمخرج عامر سالمين المري إن «المشاركات العديدة للفيلم في المهرجانات السينمائية بدول ذات ثقافات مختلفة، تعد دليلاً على امتلاك الفيلم مفردات سينمائية متميزة ورؤية استطاعت إثبات نفسها عند المختصين».

وحصل «عاشق عموري» على شهادة تقدير من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، ونال إشادة النقاد لفكرته المتميزة.

وكشف سالمين عن أن الفيلم من المقرر أن يشارك أيضاً في مهرجان الطفل السينمائي الدولي في لباث ببوليفيا في أميركا اللاتينية، ليصل عدد مشاركاته إلى 14 مهرجاناً دولياً.