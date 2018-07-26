سباق سينمائي لتحويل قصة «فتية الكهف» إلى فيلم

المصدر: بانكوك - رويترز

أعلنت تايلاند أمس، أن دراما إنقاذ 12 فتى تايلاندياً ومدربهم لكرة القدم بعد أن حوصروا داخل كهف، استحوذت على اهتمام ما يصل إلى 12 شركة للإنتاج السينمائي، بينها شركتان أجنبيتان وأربع شركات تايلاندية. والشركات الست الأخرى ذات ملكية تايلاندية وأجنبية مشتركة، لكن لم تتوافر تفاصيل أخرى عنها. وشكلت الحكومة لجنة للتأكد من التزام الأفلام بحقائق قصة عملية الإنقاذ.

وقال وزير الثقافة التايلاندي فيرا روجبوجانارات في بيان، إنه لا توجد حقوق ملكية ذات صلة بالقصة، لأن تفاصيل الموضوع معروفة للجميع. وأضاف «لذلك يمكن لأي شخص إنتاج أفلام وفيديوهات ورسوم متحركة عنها. الفتية استمروا تسعة أيام كانوا يشربون الماء خلالها من قطرات تساقطت من صخور إلى أن عثر عليهم غواصان على ضفة موحلة داخل الكهف».