من أغضب النجم دينزل واشنطن على السجادة الحمراء لمهرجان كان؟

اشتبك النجم الأميركي الشهير دينزل واشنطن مع مصور على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي قبيل حصوله المفاجئ على جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

وحضر واشنطن (70 عاماً) العرض الأول لفيلمه «أعلى 2 أدنى» مساء أمس (الاثنين) في كان. ويقوم واشنطن بالدور الرئيس في فيلم الإثارة للمخرج الأمريكي سبايك لي.

وبحسب صور تلفزيونية، أمسك المصور بذراع واشنطن على السجادة الحمراء للحصول على انتباهه. ثم اقترب واشنطن من الرجل رافعاً إصبع السبابة وقال مراراً «توقف». وبينما كان واشنطن يحاول المغادرة، أمسك المصور بذراعه مرة أخرى، وطلب منه واشنطن مرة أخرى التوقف.

وبعد ذلك تم تكريم واشنطن في قصر المهرجان، حيث قدم له سبايك لي ومدير المهرجان تيري فريمو الجائزة الفخرية عن أعماله الفنية.

وقال واشنطن خلال التكريم: «لقد كانت هذه مفاجأة بالغة بالنسبة لي، لذا أنا متأثر قليلاً، ولكنني أشكركم جميعاً من أعماق قلبي».

وفي فيلم «الأعلى 2 الأدنى»، يلعب واشنطن دور قطب موسيقى يتم اختطاف طفله. والفيلم إعادة إنتاج لفيلم الإثارة والجريمة «بين الجنة والجحيم» عام 1963 للمخرج الياباني الراحل، أكيرا كوروساوا.