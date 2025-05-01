وفاة أشهر مشجعي منتخب إسبانيا لكرة القدم

توفي مانولو «إل ديل بومبو»، المشجع الشهير للمنتخب الإسباني لكرة القدم، عن عمر يناهز 76 عامًا، وفقًا لما أعلنه الفريق على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس.

وكتب المنتخب الإسباني في منشوره «توفي أحد أكثر مشجعينا إخلاصا، والذي لطالما رافقنا في السراء والضراء. ارقد بسلام يا مانولو». توفي مانولو في المستشفى بعد صراع مع مرض خطير.

ورافق المشجع الراحل، واسمه الحقيقي مانويل كاسيريس، المنتخب الإسباني في عشر بطولات لكأس عالم وثماني مسابقات أوروبية لأكثر من 40 عامًا، وكان يرتدي قميصا يحمل الرقم 12 ويحمل طبلة على صدره.

وأصبح مانولو نجما إعلاميا وأيقونة إعلانية، ووصفته إحدى الصحف البريطانية ذات مرة بأنه أشهر مشجع في العالم. واكتشفته الشركات كرمز إعلاني.