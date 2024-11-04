بسبب حقن التخسيس.. فنانة مصرية شهيرة تتعرض لشلل مؤقت

كشفت الفنانة المصرية هند عبد الحليم عبر مقطع فيديو نشرته من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، تعرضها لوعكة صحية شديدة جاءت بسبب حقن التخسيس التي حصلت عليها، رغم أنها لم تستمر عليها سوى لـ 5 أسابيع فقط، لكنها تسببت في صابتها بشلل مؤقت في المعدة.

وقالت هند أن الوعكة الصحية التي تعرضت إليها أفقدتها القدرة على التواصل مع الجميع.

كما لم تتمكن هند عبد الحليم من تناول الطعام أو الشراب، وكانت تعيش على المحاليل المعلقة، بسبب الألم الشديد الذي تعانيه، حتى بدأت تتعافى بشكل تدريجي.

ونصحت الفنانة المصرية كل من يرغب في الحصول على هذه الحقن، أن يقوم بالأمر تحت إشراف الأطباء المختصين فقط، وأن يجري التحاليل اللازمة لمعرفة إن كان قادرا على الحصول على هذه الحقن أم لا.

وظهر على هند عبد الحليم الإعياء أثناء تسجيلها مقطع الفيديو، مطالبة الجميع بالبقاء آمنين، لتتلقى دعما كبيرا من متابعيها وزملائها، حيث حرص عدد كبير منهم على دعمها في التعليقات، ومن بينهم بشرى ومنة فضالي ومايان السيد، وهاجر أحمد وبسنت شوقي.

فقد نشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وجهت فيه الشكر إلى كل من سأل عنها خلال الفترة الماضية، وقدمت اعتذارها بسبب عدم ردها على الهاتف، مرجعة ذلك إلى حالة الإعياء التي أصابتها.