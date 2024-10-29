الذكاء الاصطناعي يعيد إلى توم هانكس شبابه بطريقة مذهلة

يشكّل الذكاء الاصطناعي مصدر قلق في هوليوود، لكنّ توجُّس القطاع السينمائي منه لم يحُل دون انبهار النجم توم هانكس بهذه التكنولوجيا «المذهلة»، إذ أتاحت له في فيلمه الجديد الظهور بشكل مختلف في كل محطة من قصته القائمة على تطور علاقة زوجين عبر الزمن، وأعادت إليه شبابه، والأهم أنه كان يرى التغييرات في شكله في لحظة التصوير نفسها.

ويتولى هانكس مع الممثلة روبن رايت بطولة الفيلم الذي يحمل عنوان «هير» Here ويتناول مختلف المراحل الزمنية للعلاقة بين زوجين مدى عقود، بما شهدته من أفراح وأتراح.

وأتاحت التكنولوجيا لتوم هانكس الظهور في كل مرحلة بالشكل الذي يتطابق مع عمره، بدءاً من المراهقة وصولاً إلى الكهولة.

وتعاون المخرج روبرت زيميكيس وفريق الإنتاج مع استوديو «ميتافيزيك» لوفير أداة سُمّيَت «ميتافيزيك لايف» قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتولى تجديد شباب الممثلين أو تكبير سنهم عند الطلب.

وقال توم هانكس إن «المذهل في الأمر هو أن كل شيء كان يحدث في الوقت الفعلي».

فهانكس البالغ 68 عاماً كان يستطيع بعد لحظات قليلة من تمثيل كل مشهد، وفي موقع التصوير نفسه، أن يرى نفسه في اللقطة بوجه أملس، أو بملامح فعلت فيها السنون فعلها ورسمت عليها تجاعيد.

وأضاف: «لم يكن علينا الانتظار ثمانية أشهر من مرحلة ما بعد التصوير (...) بل كانت توجد شاشتان في موقع التصوير، إحداهما تُظهر الصورة الفعلية التي التقطتها العدسة، والأخرى كانت أبطأ بمقدار نانو ثانية فحسب، وتُظهر نسختنا المعدّلة بواسطة تقنية (التزييف العميق)».

واعترف هانكس في مهرجان «أميركان فيلم إنستيتيوت» في نهاية الأسبوع الماضي في هوليوود بأن «الكثير من الناس مذعورون». وأشار إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي التي استُعين بها في فيلم «هير» استندت على «ثمانية ملايين صورة من الإنترنت» للممثلين المشاركين لإعادة إنشاء وجوه تتوافق مع كل المراحل الزمنية في القصة.

وتابع «لقد بحثوا على الإنترنت عن صور لنا من كل الحقبات، لكل الأحداث التي تصورنا فيها، وكل لقطات الأفلام، وكل الصور العائلية التي كانت موجودة في مكان ما».

ولا تقتصر الإنجازات التقنية في «هير» على استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ صُوِّر الفيلم بالكامل بكاميرا ثابتة كانت موضوعة معظم الوقت في زاوية غرفة المعيشة لمنزل في إحدى ضواحي المدن الأميركية.

وهذه الزاوية الثابتة للمشهد تشهد قفزات زمنية منتظمة، فينتقل السرد ذهاباً وإياباً إلى لحظات مختلفة في حياة الزوجين، بل ويعود حتى إلى الأجيال السابقة أو العصور البعيدة، حتى زمن الديناصورات.