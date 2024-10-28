حفل لا يفوّت في رأس الخيمة للموسيقار الشهير ماستريني.. الدخول مجاني بشرط

يستضيف مسرح مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي التابع لوزارة الثقافة، في الأول من نوفمبر المقبل، عرضاً للموسيقار وعازف البيانو الإيطالي الشهير ماوريتسيو ماستريني، ضمن جولته العالمية «جوست».

ويقدم ماستريني، خلال الحفل الذي تنظمه السفارة الإيطالية في الدولة، والمكتب الإيطالي للصناعة والتجارة في الإمارات، وماستريني جروب، وشركة سفرك للسفر والسياحية.. وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، عمله الجديد «جوست» وهو عبارة عن مقطوعة موسيقية استوحاها من أجواء جناح «كاروسو» في فندق إكسلسيور فيتوريا الأسطوري، ببلدة سورينتو الإيطالية. وسيعزف هذه التحفة، إلى جانب أربع مقطوعات جديدة وبعض أشهر أعماله، ليقدّم للجمهور تجربة موسيقية غامرة بالألحان، تتجاوز حدود حفلات البيانو التقليدية لتحملهم إلى عالمٍ من الأحاسيس والألحان الجميلة.

ويشتهر ماستريني بعروضه التي أسرت قلوب جماهير حول العالم، إذ تجمع ما بين العاطفة والإبداع والأصالة، فقد أحيا أكثر من 800 حفل استقطب ما يتجاوز 500 ألف شخص، ليصبح أيقونة في عالم الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة.

يشار إلى إلى أنّ الدخول مجاني شرط أن يتم حجز التذاكر مسبقاً عبر موقع Ticketmaster الإلكتروني.

وقالت المديرة العامة لشركة سفرك للسفر والسياحة، كاثي ميد: «نتشرّف باستضافة ماستريني، ضمن جولته العالمية، والذي يشتهر بقدرته الاستثنائية على تحريك مشاعر الجمهور بألحانه الآسرة، إذ يتجاوز حدود عروض البيانو التقليدية، ما يجعل هذا الحفل فعالية ثقافية وفنية لا تُفوّت في رأس الخيمة.



وتُفتح أبواب مسرح مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي للجمهور عند الساعة 6:30 مساءً على أن يبدأ العرض عند الساعة 7:00 ويمتدّ حتى 9:00 مساءً.