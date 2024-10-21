عمر خيرت في الشارقة.. موعد مع الموسيقى الساحرة و«المتمرد»

يطل الموسيقار المصري عمر خيرت في فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ سيحيي أمسية موسيقية يعزف فيها، بمصاحبة فرقته الخاصة، مختارات من أروع مؤلفاته التي أبدعها لأشهر الأفلام والمسلسلات، وشكّلت جزءاً من ذاكرة السينما والتلفزيون العربي، وذلك في التاسع من نوفمبر المقبل، بقاعة الاحتفالات في إكسبو الشارقة.

كما سيتحدث خيرت في ندوة خاصة عن رحلته الفنية التي امتدت على مدى أكثر من 65 عاماً. وسيشارك جمهوره تفاصيل مسيرته الفنية، التي وثّقها في كتابه «المتمرد.. سيرة حياة»، في ندوة خاصة يكشف فيها عن جوانب متعددة من شخصيته الإبداعية، وأثر نشأته الموسيقية على تشكيل رؤيته الفنية خاصة، ونظرته للحياة عموماً، ويتطرق إلى أبرز محطاته المهنية، التي تعامل خلالها مع كبار الفنانين والمخرجين، بالإضافة إلى التحديات واللحظات الملهمة التي أسهمت في صياغة أعماله الموسيقية الخالدة.

وقالت المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، خولة المجيني: «تمثل استضافة الموسيقار الكبير عمر خيرت في المعرض تجسيداً لشعار الدورة الحالية (هكذا نبدأ)، إذ تعكس كون الكتاب هو المنبع الأول للإلهام والإبداع، مساهماً في جعل ضيف الشارقة مثالاً حياً على هذه العلاقة؛ إذ استطاع خيرت أن يحول معارفه وثقافته إلى ألحان خالدة ترسخت في ذاكرة الأجيال».

وأضافت: «تعكس هذه الاستضافة أيضاً إيمان دولة الإمارات، وإمارة الشارقة بقوة الفن في إثراء الحياة، ومن هنا فإننا ندعو الجمهور إلى اكتشاف عمق العلاقة بين الفن والأدب، وبين عالم الكتب وعالم الموسيقى، من خلال هذا الحفل الاستثنائي، الذي يؤكد أن القراءة هي الأساس الذي تبنى عليه رحلة كل مبدع أو عالم في أي فن من الفنون أو أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية».