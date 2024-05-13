الاعتداء على نجم في شوارع نيويورك

تعرض النجم الأمريكي ستيف بوشيمي للضرب من قبل شخص مجهول في وضح النهار، خلال تواجده في أحد شوارع نيويورك، في أحدث هجوم عشوائي تشهده المدينة الأميركية، وذلك كما ذكرت صحيفة "العربية".

وقال وكيل أعمال ستيف بوشيمي، أمس، إن الممثل الأميركي بخير بعد أن لكمه رجل على وجهه في أحد شوارع مدينة نيويورك.

وتعرض الممثل والمخرج البالغ من العمر 66 عاما للاعتداء في وقت متأخر من صباح الأربعاء في مانهاتن، وتم نقله إلى مستشفى قريب مصابا بكدمة وتورم ونزيف في عينه اليسرى.

وجاء في بيان صدر، أمس، عن وكيل الدعاية الخاص به "تعرض ستيف بوشيمي للاعتداء وسط مانهاتن، وهو ضحية أخرى لأعمال عنف عشوائية في المدينة.. إنه بخير ويقدر تمنيات الجميع الطيبة".

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" أول من نشر خبر الاعتداء على بوشيمي.

وبحسب ما ورد، هرب مهاجمه ولم يتم القبض عليه بعد، وأصدرت إدارة شرطة نيويورك بيانا بشأن الاعتداء، لكنها لم تذكر اسم بوشيمي باعتباره الضحية.

ونشرت شرطة نيويورك صور المراقبة للمهاجم المزعوم، الذي شوهد لآخر مرة وهو يرتدي قبعة بيسبول وقميصا أزرق وبنطلون رياضيا أسود وأحذية رياضية بيضاء. كما أظهرت الصور الرجل وهو يحمل حقيبة ظهر.

الصورة نقلاً عن المصدر.

وأكد وكيل أعمال بوشيمي يوم الأحد أن بيان الشرطة كان يشير إلى الممثل.

وقال عامل في المنطقة شهد جزءا من الاعتداء لصحيفة "نيويورك بوست": "رأيت أنه كان مع امرأة، ثم رأيته من خلال زاوية النافذة يتعثر ويسقط إلى الخلف. لقد نهض على الفور وركض في الاتجاه المعاكس. ولم أر من ضربه".

وتشهد مدينة نيويورك عددا هائلا من الاعتداءات العشوائية على الأشخاص في الشوارع بدون سبب واضح.

وخلال الآونة الأخيرة، شاركت بعض النساء قصصا مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرضهن للضرب والصفع على الوجه والرأس من حيث لا يدرين، من رجل مجهول الهوية، ما دفع سلطات المدينة للاستنفار بحثا عن المعتدي.

وقالت إدارة الشرطة إنه لم يتم اعتقال أي شخص، وإن التحقيق مستمر.