ريهام سعيد تهاجم طبيب تجميل: كنت زي القمر وشوه جمالي

اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد طبيب تجميل لبناني شهير بتشوية وجهها بعد خطؤه في عملية التجميل التي أجراها.

وعبر حسابها على انستغرام، نشرت ريهام سعيد صورتها قبل وبعد عملية التجميل في وجهها وكتبت:

"يعني انت مجرم لدرجة إنك شوهتني وعرفت انك موت ناس قبلي وبتحط صوره لواحده مش انا خالص و تقول انها انا.. انا كنت زي القمر قبل ما اجي لك حد عمره شافني شكلي كده؟".

وأضافت ريهام سعيد: "يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صوره لواحده مختلفه وتقول انها انا ؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيبلك مين الست الي انت حاطتها دي؟.. انا هارفع عليك قضيه وهابطللك طب عشان انت بتاذي ناس كتير اوي انت تبعد حاجه عن انك تكون دكتور، انت وقعت غلط خالص".

واختتمت ريهام سعيد "انا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد".

وكانت ريهام سعيد تعاقدت مع قناة "هي" في نوفمبر الماضي، لتقديم برنامج "صبايا" بعد فسخ تعاقدها مع قناة "الشمس".

وكانت ريهام سعيد شاركت الجمهور بمنشور عبر Facebook أعلنت فيه اعتذارها لقناة الشمس بسبب مرورها بأزمة صحية واتخاذها جميع الإجراءات القانونية لفسخ العقد.