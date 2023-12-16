الكشف عن سبب وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري

تبيّن أن وفاة نجم المسلسل الكوميدي "فريندز" Friends ماثيو بيري نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة، على ما أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس فجر السبت.

لكنّ المصدر نفسه أوضح أن عوامل أخرى ساهمت أيضًا في وفاته، التي وُصفت بأنها "حادث"، ومنها "الغرق" و"مرض القلب التاجي"، و"آثار البوبرينورفين"، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.

والكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحياناً لأغراض ترويحية.

وعثر مساعد بيري عليه ميتاً داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر الفائت.

وكان الممثل، البالغ 54 عاماً، والمعروف خصوصاً بشخصية "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" Friends يجهد منذ لسنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

وهو خضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتاً".