علا غانم تنجح في خلع زوجها

قررت محكمة الأسرة بقصر النيل، اليوم الثلاثاء قبول دعوى الخُلع المقامة من الفنانة المصرية علا غانم ضد زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، كما رفضت المحكمة دعوى زوجها في حق أو ممتلكات.

وكانت علا غانم، قد رفعت دعوى خلع بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، بحسب " القاهرة 24".

وكان عبد العزيز حسن، زوج الفنانة علا غانم، قد رد على الاتهامات التي وجهتها له زوجته خلال حديثها في أحد البرامج التليفزيونية، ونفى اتهامها بأنه يأخذ منها 4 آلاف دولار شهريا، مشيرًا إلى أنه رفع عليها دعوى بشأن هذا الاتهام، ومن المقرر أن تدفع علا غانم 85 ألف دولار له مقابل هذا الافتراء، بالإضافة إلى أتعاب المحامين وغرامات.

كما أوضح زوج علا غانم أن زوجته لا تقول الحقيقة أبدا، مشيرًا إلى أن القوانين في أمريكا تختلف كثيرًا عن مصر، مضيفا: علا كل حديثها عن أنها سيدة أعمال لكن في الحقيقة علا غانم لا تفقه شيئا عن البيزنس.. وفي ضحايا كتير غيري لعلا غانم كانت بتستغلهم علشان أموالهم.

وقال: "والدة علا غانم استغلت سفري لأمريكا وسرقت فيلتي وملابسي والخزنة بتاعتي وعندي 2 شهود على دا، وسيتم التحقيق في هذا الأمر قضائيا".