ثعبان «تخويف الضيوف» يلدغ رامز جلال أثناء تصوير مقالبه

لدغ ثعبان الفنان المصري رامزجلال في الحلقة السادسة من برنامجه «رامز نيفر إند»، وهو نفس الثعبان الذي يستخدمه لإخافة ضحايا مقالبه من فنانين ومشاهير.

وفي الحلقة التي وقع فيها الفنان محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، في مايسمى المطعم الطائر، حمل رامز جلال الثعبان لإخافة الثنائي، لكنه تعرض للدغ من قبل الثعبان، وسرعان ما بدأ ينزف وهو ما أثار قلق الجميع، وسارع رامز جلال من أجل ربط الجرح والتخلص من الدم الذي ينزف.

وبعدها نزل الجميع إلى الأرض، توجه رامز جلال إلى سيارة الإسعاف من أجل رؤية الأطباء والاطمئنان على الجرح الذي تعرض له، وكرر سؤاله مرة أخرى عما إذا كان هذا الثعبان سام أم لا، لكن الجميع حاولوا طمأنته وأكدوا له أن الثعبان الخاص بالمقلب غير سام.