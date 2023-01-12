وفاة عارضة أزياء ألمانية شهيرة

توفيت عارضة الأزياء الألمانية تاتيانا باتيتز، وهي إحدى أشهر العارضات في الثمانينيات والتسعينيات وظهرت خصوصاً في أغنية مصورة للمغني جورج مايكل، عن 56 عاماً، على ما ذكرت وكالتها.

وكتبت كورين نيكولاس، مؤسسة ورئيسة وكالة The Model CoOp"ذي موديل كؤوب" لعرض الأزياء في نيويورك، في رسالة إلكترونية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "توفيت تاتيانا صباح أمس، في كاليفورنيا" حيث كانت تقيم.

ولم تكشف نيكولاس عن ملابسات وفاة عارضة الأزياء التي كانت تبلغ 56 عاماً، بحسب مجلة الموضة "فوغ" التي كشفت المعلومة.

وكان مصور الموضة الألماني الشهير بيتر ليندبرغ الذي توفي عام 2019، المصوّر المفضل لدى تاتيانا باتيتز إذ كان يصوّرها منذ الثمانينات. وقالت مؤسسَته على تويتر إنها "حزينة بشدة لوفاة تاتيانا باتيتز، صديقة بيتر القديمة"، مشيدة بـ"لطف تاتيانا وجمالها الداخلي وذكائها المذهل".

وقالت رئيسة مجلس إدارة "فوغ" أنا وينتور إن تاتيانا باتيتز التي وُلدت في ألمانيا، ونشأت في السويد واستقرت في كاليفورنيا، "كانت رمزاً للأناقة الأوروبية" مثل "رومي شنايدر ومونيكا فيتي".

وكانت باتيتز جزءاً من مجموعة نخبوية عُرفت باسم "عارضات الأزياء الأصليات" ("Original Supermodels") في الثمانينات والتسعينات، إلى جانب إستيل لوفيبور

وكارن ألكسندر ورايتشل وليامز وليندا إيفانجيليستا وكريستي تورلينغتون.

وظهرت النساء الست في صورة شهيرة التُقطت على الشاطئ عام 1988 بعدسة بيتر ليندبرغ لصالح مجلة فوغ.

كما ظهرت تاتيانا باتيتز وكريستي تورلينغتون وليندا إيفانجيليستا وناومي كامبل وسيندي كروفورد في النسخة المصورة لأغنية "Freedom! 90" (فريدوم ناينتي) للمغني البريطاني الشهير جورج مايكل الذي توفي عام 2016.