تدهور الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد عملية جراحية عاجلة

نشرت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام بيانًا يفيد بنقلها إلى المستشفى، وتدهور حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة، أدت إلى مضاعفات تطلبت حجزها في المستشفى.

وجاء في البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للفنانة عبر موقع إنستغرام وتناقلته وسائل اعلام محلية : تعرضت الفنانة أنغام لأزمة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى.

وأضاف البيان: هي حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول. نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليًا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها.