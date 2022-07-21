وصفته بـ"مريض نفسي".. حسام حبيب يرد على هجوم شيرين عبدالوهاب بمستندات تدينها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

خرج الفنان حسام حبيب عن صمته بعد هجوم طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب في تصريحاته الأخيرة واتهامه بالسرقة لسيارتها وعن تفاصيل حياتها معه.

وفي أول تصريح له، قال الفنان حسام حبيب، في تسجيل صوتي له عبر برنامج Et بالعربي، إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدها.

وقال في تسجيله الصوتي: "أنا عمري ما دافعت عن نفسي أو اتكلمت دا كلام كله مرسل لكن اللي الكلام اللي هرد بيه هيكون بالمستندات، كل حاجة بحضرها".

وأكمل تصريحاته قائلاً: "كنت حفاظا عليها وعلى سمعتها وعلى بيتها مكنتش بتكلم لكن دلوقتي هضطر أتكلم لأن الكلام زيادة مش هطلع أقول كلام مرسل هطلع بحقايق ومستندات، مش هفتري على حد، وسوف أرد على كل حاجة قالتها بمستندات تثبت أن الكلام دا كله تهديد علشان اسمع الكلام وبتهدد دايما بجمهورها وهي بتحاول تعمل كده وإجراءات وردي في الإعلام هيكون بالحقائق علشان كده مش مستعجل بظبط أزاي هرد كل حاجة قانون والمستندات".

وكانت كشفت شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل حادث السرقة الذي تعرضت له في الساحل الشمالي، وقالت في تصريحاتها: "أنا قاعدة في الساحل بصيت لقيت جالي، سرقة عربية مرسيدس بتاعتي، أول حاجة كل الناس عارفة أني كنت بحاول بجمل صورته، والناس ليست هبلة، والناس عارفة كل حاجة والناس كانت عارفة أني كنت بجمّل صورته، وأنا كنت قاعدة مع راجل تقريباً مش بيشتغل".

وعن حياتها مع حسام حبيب، كشفت أنه كان يعاني من مرض نفسي، وقالت: "هو بيحب حب الامتلاك، أنا حبيت أحافظ عليه، وأنا خدامة الراجل اللي أعيش معاه، ولقيت نفسي من بعد الكورونا بتدمر، هو إنسان متقلب المزاج جداً خسرني كل الناس، هو شايف أن كل الناس بيتكلموا عليه متآمرين عليه، أمي وأختي والشغالة، الحقيقة أنه لازم يتعالج نفسياً، وأنصحه يتعالج".

وعن مظهرها بنيولوك جديد بعد الطلاق، وظهورها حليقة الشعر في حفلتها بجانب زيادة وزنها، قالت: "غنيت وأنا قرعة عشان بناتي ميتعقدوش.. وحسستهم إن ده نيولوك وقالوا إن حسام حبيب كتف شيرين وحلق لها شعرها.. وبالفعل هو اللي حلقلي شعري".

وأكملت حديثها الذي أثار موجة من الجدل والانتقادات عبر منصات السوشيال ميديا: "شوفت أيام سودة مع حسام حبيب.. وبعد الطلاق ومحاولة الرجوع فتحنا شركة هو رئيس مجلس إدارتها".

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