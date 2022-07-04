«هل ستعتزل؟».. ديانا حداد تحذف صورها من مواقع التواصل

المصدر: موقع الامارات اليوم

حذفت الفنانة ديانا حداد صورها من على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الجدل من جمهورها حول تفكيرها في الاعتزال، من دون أن يكون هناك اي تصريح رسمي من قبل الفنانة.

وأزالت ديانا حداد كل صورها من «انستغرام»، و«فيسبوك»، و «تويتر»، و«سناب شات».

وتصدر اسم ديانا حداد أخيرا مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشرات البحث على جوجل، عقب تداول صورتها بالحجاب من أمام الكعبة، ما أثار التساؤلات حول اعتناقها الإسلام، لكن رواد مواقع التواصل فوجئوا باعتناقها للإسلام منذ 5 سنوات، دون أن تعلن الفنانة وقتها هذا الأمر.

وفاجأت ديانا حداد جمهورها بتصريحاتها، بأنه قد اعتنقت الإسلام منذ 5 سنوات، إذ قالت في تصريحات سابقة لها لبرنامج ET بالعربي: الجمهور تفاعل بشكل كبير مع صورتي في المملكة العربية السعودية، والحمد لله على محبة الناس، والصورة بقالها 5 سنين لما كانت بنتي صغيرة وهي حاليًا أطول مني.

وتابعت ديانا حداد: أنا بحترم كل الأديان وكل إنسان حر في قناعاته، واعتناقي للإسلام من فترة كبيرة، لكن الحمد لله على حب الناس، ويارب تكون دايمًا أخباري طيبة.

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