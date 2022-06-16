محمد الحلو يدخل في حالة مرضية خطيرة.. وعائلته تطلب من الجمهور الدعاء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن حمادة الحلو نجل الفنان المصري محمد الحلو تعرض والده لأزمة صحية شديدة وطالب جمهوره بالدعاء له.

وكتب حمادة الحلو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة فى حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التى يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة الانسداد فوق ٨٠٪؜.. يارب اشفه شفاء لا يغادر سقمًا".

وحل المطرب محمد الحلو منذ فترة ضيفًا على برنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على شاشة قناة ON.

وأشعل محمد الحلو الأجواء وقتها في الإستوديو بغنائه أغنية "ليالي الحلمية" من كلمات الشاعر الراحل سيد حجاب وألحان ميشيل المصري.

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