فيديو لاقتحام طليق بريتني سبيرز حفل زفافها مسلحاً بسكين: أنا زوجها الأول

المصدر: إعداد: سمير سعيد

تلقت المغنية الأميركية بريتني سبيرز مفاجأة غير سارة في حفل زفافها على خطيبها سام أصغري، مساء الخميس، وذلك بعد ما حاول طليق بريتني سبيرز جيسون ألكسندر اقتحام حفل الزفاف قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة في ولاية كاليفورنيا وتوجيه تهم إليه تتضمن التعدي على ممتلكات الغير.

وتصدر جيسون ألكسندر، طليق بريتني سبيرز، الأخبار على نطاق واسع حول العالم، بعد تلك الواقعة، والتي بدأت في تمام الساعة الثانية من ظهر أمس، عندما بدأ مقطع بث مباشر عبر حسابه على «إنستجرام» يظهر وهو يشق طريقه إلى منزل طليقته الأولى ثم إلى خيمة الزفاف متسألا عنها، وعندما يحاول أحد أفراد الأمن إيقافه، يرد: "أنا جيسون ألكسندر الزوج الأول، لقد دعتني بريتني سبيرز إلى هنا.. أنا هنا لاقتحام الزفاف".

وقال متحدث باسم عمدة مقاطعة فينتورا، إن جيسون ألكسندر، طليق بريتني سبيرز الذي تزوجها لمدة 55 ساعة بعد حفل زفاف في لاس فيجاس عام 2004، طارده الأمن واحتجزه بعد أن ظهر في منزلها، وتم استدعاء الشريف إلى مقر إقامتها حوالي الساعة 2 ظهرًا، واعتقل في البداية للاشتباه في وجود مذكرة جنائية معلقة ضده خارج مقاطعة نابا منذ عام 2016، بتهمة السرقة الكبرى وشراء أو استلام ممتلكات مسروقة، وقال إنه تم القبض عليه بعد ذلك للاشتباه في ارتكابه جنحة بالضرب والتخريب والتعدي على ممتلكات الغير في مقاطعة فينتورا.

كما أوضح أنه تم إصدار أمر قضائي طارئ في وقت متأخر من يوم الخميس يطالبه بالابتعاد عن سبيرز، تم تحديد الكفالة بمبلغ 20 ألف دولار بسبب مذكرة التوقيف المعلقة، وما زالت التحقيقات جارية لبحث إذا كان سيتم توجيه تهم إضافية ضد الإسكندر فيما يتعلق بإدعاء التعدي على ممتلكات الغير.

ومن جانبه، أكد ماثيو روزنجارت أن المغنية الأميركية في آمان، متحدثا عن غضبه من التطفل على حفل الزفاف وشكر ضباط إنفاذ القانون على عملهم السريع: "أنا شخصياً أعمل مع العمدة لضمان محاكمة السيد ألكساندر بقوة إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وذكرت مصادر أن طليق سبيرز هاجم حفلها زفافها وكان مسلحاً بسكين.

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