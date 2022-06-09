مصدر مقرب من عادل إمام يوضح حقيقة تعرضه لأزمة صحية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عن تدهور حالة الفنان الكبير عادل إمام ودخوله المستشفى للعلاج.

ونفى عادل سليمان المساعد الشخصي للفنان عادل إمام ومدير أعماله هذه الشائعات، وأكد أن الزعيم بصحة جيدة، ويمارس حياته الطبيعية في بيته، وأنه بصحبته حاليًا، ويستعدان للغذاء سويًا.

وقال لصحيفة "المصري اليوم" أن أسرة الزعيم ومحيطها اعتادت على تلك الشائعات، مشيرًا إلى أن الزعيم بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.

يذكر آن الفنان الكبير عادل إمام احتفل بين أسرته يوم 17 مايو الماضي، بعيد ميلاده الـ82 مع أسرته والمقربين منه.

وللزعيم عادل إمام مسيرة طويلة في المسرح والسينما وقدم حوالي 200 فيلمًا، وعدد من المسرحيات والمسلسلات كذلك، وولد الفنان عادل إمام في 17 مايو عام 1940 بحي السيدة عائشة، وصنع الزعيم مجدا فنيا خلال مسيرته الطويلة لأكثر من 50 عاما.

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