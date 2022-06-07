أحمد العوضي ينشر رسالة لياسمين عبد العزيز عبر "انستغرام"

المصدر: مروة سليم - دبي

نشر الفنان المصري أحمد العوضي رسالة لزوجته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" قال لها فيها من خلالها "مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجة وكل حياتي".

وكان العوضي قد كشف حقيقة الخلاف بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا من خلال منشور سابق "أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي أخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه على طبيعتها، بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي".

وكانت ياسمين عبد العزيز قد ألغت متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، كما أنها كتبت عبر خاصية "الستوري": "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".

كما نشرت منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بعد انتشار أنباء انفصالها عن أحمد العوضي.

وكتبت: "اللهم اني صبرت كما امرتني فعوضني كما وعدتني".

وخلال الساعات القليلة الماضية تصدر اسم ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت الفنانة صورة لها من داخل المستشفى، حيث خضعت لعملية جديدة ، ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي.

وظهرت ياسمين في الصورة على سرير بأحد المستشفيات، وكتبت: "أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة".

وذكرت مواقع اخبارية سفر الفنانة المصرية خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت عملية جراحية عن طريق الطبيب المعالج لها بسويسرا.

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