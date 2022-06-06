وفاة والد رامي عياش

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الفنان اللبناني رامي عياش وفاة والده أبو شادي رامز سامي أبو عياش، اليوم، ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه، قبل صلاة الظهر غدًا الثلاثاء، في مسقط رأسه في منطقة بيت بعقلين.

ونشر رامي عياش عبر خاصية ستوري لحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وتضمن الاستوري إعلانه نبأ الوفاة، بالإضافة إلى موعد تشييع الجثمان، كما أنه يستقبل العزاء على مدار ثلاثة أيام، الأول يكون بعد الدفن في تمام الساعة الخامسة مساءً في بيت بعقلين، والثاني يوم الأربعاء في منزل الراحل بعقلين، ويوم الخميس في منطقة دار الطائفة الدرزية.

ومن جهة أخرى، يستعد رامي عياش لتصوير كليب أغنيته الجديدة حلوين حلوين، المقرر طرحها مع بداية نشاطه في موسم الصيف الجاري، وقدّم كوبليه من الأغنية خلال آخر حوار تليفزيوني لبناني له، خلال الفترة الماضية، كما تعاون رامي في أغنية حلوين حلوين مع الشاعر أحمد راؤول، والأغنية من ألحان رامي عياش، وإنتاج شركة مزيكا.

كما يعكف رامي عياش على تحضيرات مسلسل العين بالعين، مع الفنانة سيرين عبد النور، ومن المقرر بدء تصويره مع نهاية شهر مايو الجاري أو بداية شهر يونيو المقبل، من إخراج راندا العلم.

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