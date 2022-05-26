الكشف عن هوية نجل سمير صبري وأسباب عدم حضوره جنازة والده

المصدر: إعداد: سمير سعيد

كشف مصطفى عبد السلام زوج شقيقة الفنان الراحل سمير صبري، سبب عدم حضور ابن الأخير جنازة والده الذي تم تشييع جثمانه أمس السبت.

وأكد عبد السلام أن نجل سمير صبري مقيم في إنجلترا وأنه لم يتواصل مع العائلة بعد إعلان وفاة والده ولا يعلم خبر وفاته والده حتى الآن.

وقال عبد السلام في حديثه: "سمير مكانش عاوز يقول لابنه أنه مريض ومكلمتوش من ساعة الوفاة، وابنه مش شرقي زينا بمشاعرنا، هو تربية إنجليزي".

وأوضح أن نجل سمير صبري ولد ونشا ويقيم في لندن وهو طبيب أسنان وبناء على رغبة والده لم يخطره بمرضه، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل مع ابنه حتى الآن.

ولسمير صبري ابن واحد وحيد يُعرف باسم حسين، ويعمل طبيباً في مستشفى في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث أن حسين كان من زوجته الوحيدة مورين التي انفصل عنها بعد 4 سنوات، بعد أن تزوج في سن 21 عاماً، أن عمر نجله الآن حوالي 60 عاماً، ولا توجد تفاصيل كثيرة متعلقة بحياته ولا توجد صور له وهو كبير في السن، رغم زيارته لوالده كثيرًا، لكنه فضل عدم الظهور في وسائل الإعلام وأمام الكاميرات.

وحسين سمير صبري مقيم في لندن بإنجلترا ومتزوج وله ثلاثة أطفال هم طارق ونيلي وفايزة، ويعيشون مع والدهم ووالدتهم في إنجلترا بسبب طبيعة عمل والدهم، وكان الفنان سمير صبري يزور بشكل دوري ابنه وأحفاده مرتين في السنة.

وعلى عكس ما ذكر زوج شقيقة سمير صبري، أكدت بعض المصادر القريبة من سمير صبري أنه تم إبلاغ ابن الفنان الراحل سمير صبري حسين بوفاة والده يوم الجمعة 20 مايو 2022، حيث أكد أنه سيحجز أول طائرة ليتمكن من الوصول في الموعد المحدد لحضور جنازة والده التي أقيمت بعد ظهر يوم السبت الماضي، حيث أكد أنه سيؤدي واجب العزاء يوم الاثنين، نظراً لصعوبة الوصول إلى مصر وسرعة حجز التذاكر.

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