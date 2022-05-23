القبض على حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب

المصدر: القاهرة - متابعات

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المطرب حسام حبيب - طليق المطربة شيرين عبد الوهاب، على خلفية البلاغ الذى تقدمت به ضده بالتعدي عليها وكريمتيها بالسب والشتم، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية بينها "اليوم السابع" و"كايرو 24" و"المصري اليوم".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد طلبت شرطة النجدة بالجيزة للاستغاثة من طليقها حسام حبيب، وحضر رجال قسم شرطة ثاني الشيخ زايد إلى فيلا الفنانة شيرين خلال دقائق، وطلبت منهم الفنانة أخذ التعهد اللازم على طليقها الملحن المعروف.

وقال موقع "كايرو 24" إن قوة أمنية من قسم شرطة ثان الشيخ زايد استمعت إلى أقوال الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي طالبت بحمايتها وابنتيها من تعرض طليقها لهن، والذي بدوره نفى ذلك، لافتا إلى أن سبب تواجده بفيلتها؛ إتمام مشروع فني معها قريبا، ووقع على تعهد بعدم التعرض لها بأي حال من الأحوال.

وأكد حسام حبيب في أقواله لرجال الشرطة: أنه لم ينو التعرض لها أو لبناتها، بل جاء لإتمام ما اتفقا عليه من مشروعات فنية، دون وجود أي نية للأذى بأي طريقة.

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