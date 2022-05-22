إلهام شاهين ترد على خناقة غادة إبراهيم بجنازة سمير صبري.. والأخيرة تعلق بعد تحويلها للتحقيق

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انهارت الفنانة غادة إبراهيم خلال تشييع جثمان الفنان الكبير الراحل سمير صبري إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في الإسكندرية، وذلك بسبب منعها من صعود حافلة الفنانين خلال تشييع الجثمان.

وقالت غادة إبراهيم: «جاية أطلع الباص واحدة قالتلي الباص امتلأ.. أنا كنت رايحة وراء سمير.. الناس دي متعرفش ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل».

ولم تكشف غادة إبراهيم عن أسماء الشخصيتين اللتين منعتاها من صعود الباص، حيث اكتفت بالقول إنها «إلهام بنت عفاف».

وتم تداول عدة مقاطع فيديو تظهر غادة وهي تتفوه بعبارات غاضبة بحق الفنانة المتواجدة داخل الأتوبيس، وتعمدت أن تنطق اسمها بطريقة غير صحيحة لتجنب المساءلة القانونية، كما طالت الاتهامات إعلامية كانت متواجدة بنفس الأتوبيس.

في الوقت ذاته، أشارت وسائل إعلامية إلى أن الخلاف وقع بين الفنانة غادة إبراهيم والفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي خلال تشييع الجنازة، بسبب رفض الأخيرتين صعود غادة إبراهيم معهن إلى السيارة التي استقلها الفنانون للذهاب إلى الإسكندرية لدفن جثمان الفنان سمير صبري.

وبعدها أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، قرارا عاجلا بإيقاف غادة إبراهيم عن العمل وإحالتها إلى التحقيق بسبب ما تفوهت به من عبارات مسيئة بحق إحدى الفنانات في جنازة الراحل سمير صبري، واتهامها بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بنجوم الفن الذين رافقوا جثمان الفقيد لمثواه الأخير في محافظة الإسكندرية.

من جانبها، كشفت الفنانة إلهام شاهين، حقيقة خلافها مع غادة إبراهيم في جنازة الراحل سمير صبري.

وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو اديب، ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «mbc مصر» مساء السبت: «أنا خرجت من الجامع وركبت عربية ليلى علوي وسافرت معاها للإسكندرية، أنا معرفش أساسًا إني فيه باص ولا شوفته، فأنا لست موجودة في الواقعة من الأساس».

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، خلال استضافتها بصحبة أبطال مسلسل «بطلوع الروح»: «أنا مشيت على طول بعد صلاة الجنازة مع الفنانة ليلى علوي، متابعة:»أي حد عايز يلفت النظر ليه يحط اسم إلهام شاهين في أي حوار أو مشكلة«.

على الجانب الأخر، علقت الفنانة غادة إبراهيم على قرار نقابة الممثلين بإيقافها عن العمل.

وقالت إنها تلقت اتصالاً هاتفياً من الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية أبلغها فيها بقرار الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين بإيقافها عن التمثيل تماماً، عقب أزمتها مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، في تشـييع جـثمان الفنان سمير صبري.

وكشفت أنها ستخـضع للتحقيق في النقابة يوم الإثنين وفقاً لما أبلغها به سكرتير النقابة، مؤكدة أنها ستحضر التحقيق لحسم الجدل المثار على مدار اليوم بشأن شجارها مع إلهام شاهين وبوسي شلبي.

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