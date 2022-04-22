تعاون فان دام مع السقا وهنيدي وأحمد عز مرفوض :لايلتزمون بالمواعيد

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلن مدير أعمال نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، أن تعاونه مع الفنانين المصريين، محمد ‏هنيدي وأحمد السقا وأحمد السقا، أصبح مرفوضا من جانبه، وذلك بسبب عدم التزامهم بالمواعيد وما يقولونه.‏

وقال وليد التلباني لصحيفة «النهار» اللبنانية، إن «هنيدي طلب أن يشارك فان دام بطولة أحد الأفلام السينمائية، ورحّب بذلك، لكن الممثل المصري اختفى فجأة.

وأكد التلباني أنه إذا طلب أحمد السقا مرة أخرى أن يتعاون مع فان دام فسيقول له"عذرا راحت عليك"، وذلك لأن الممثل المصري لم يلتزم بموعده مع النجم العالمي، وقتما كان يصوّر مسلسل"نسل الأغراب" في شهر رمضان الماضي.

وشدد مدير أعمال جان كلود فان دام أنه"مستعد للمشاركة في عمل مصري، وقال إنه يسعده أن يشارك بالسينما المصرية أو أن يصوّر مشاهد من أفلامه في مصر التي يحبها كثيرا، ولكن في المقابل يجب تقديره ماديا".

ورفض مدير أعمال فان دام الحديث عن حذف الممثل العالمي المفاجئ لكل صوره في برنامج المقالب،"رامز موفي ستار"، من على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشارك في تقديمه مع الممثل المصري، رامز جلال، ويعرض خلال شهر رمضان الحالي على فضائية "إم بي سي" السعودية.

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