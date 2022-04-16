تفاصيل القبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل القبض على إبراهيم السمان، مقدم برنامج "كريزي تاكسي" و3 آخرين من فريق العمل أثناء تصوير إحدى حلقات البرنامج، وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن رجال الأمن بقسم شرطة العجوزة ألقوا القبض على عدد من فريق عمل برنامج "كريزي تاكسي"، بعد تلقي الشرطة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بخطف أحد الأشخاص من قبل سيارة أجرة بشارع جامعة الدول.

وانتقلت أجهزة الأمن فور تلقيها البلاغ للتحقق من صحة الواقعة، وتبين أثناء التحقيق والفحص أن سيارة الأجرة التي تم الإبلاغ عنها تابعة لبرنامج "كريزي تاكسي"، ولا يوجد أي حالات خطف.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة مشهد لتصوير مقلب ضمن حلقات برنامج "كريزي تاكسي"، لكن التصوير تم بدون تراخيص من الجهات المعنية، لذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، واحتجزت قوات الأمن مقدم البرنامج و3 من طاقم العمل لحين عرضهم على النيابة العامة والانتهاء من التحقيقات.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن منتج برنامج "كريزي تاكسي"، مصطفى السويفي، قوله، إنه فوجئ بسيارات الشرطة أمام سيارات البرنامج في الساعة 1 ظهر أمس، وبعد شرح الموضوع لهم أكدوا على ضرورة احتجاز فريق عمل البرنامج وعرضهم على النيابة في تمام الساعة 8.30 مساءً.

وتقوم فكرة البرنامج داخل سيارة تاكسي حيث يجسد إبراهيم السمان شخصيات مختلفة في كل حلقة ويحاول إثارة غضب الركاب من خلال مواقف مختلفة تعتمد على ارتجاله مع الزبائن.

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