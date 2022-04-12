مبروك عطية يفاجئ ياسمين عبد العزيز برسالة غير متوقعة.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حرص الدكتور مبروك عطية على تهنئة النجمة ياسمين عبد العزيز بمناسبة نجاح إعلانها الأخير مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، لإحدى شركات الاتصالات في رمضان 2022، والذي يُعرض حالياً على شاشات التليفزيون، وذلك من خلال مقطع فيديو بعنوان "برافو ياسمين عبد العزيز" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

بشكل يومي، مشيراً إلى أنه لاحظ إحدى السيدات تقول في تدوينة لها: "منها لله ياسمين عبد العزيز.. خلتني كل لما أسلم على حد أقوله.. إزيك يا"، وهي الجملة الشهيرة من الإعلان، متابعاً: "أقول لياسمين عبد العزيز برافو لأنها أثرت في الناس".

واشتركت ياسمين عبد العزيز مع كريم محمود عبد العزيز في تقديم إعلان لإحدى شركات الاتصالات بمناسبة شهر رمضان 2022، وجسدا فيه عدد من الشخصيات التي اشتهرت في الأعمال الدرامية التي لن ننساها، من بينها كريمة مختار وعبد المنعم مدبولي في فيلم "الحفيد" وعبد الغفور البرعي وفاطمة كشري من مسلسل "لن اعيش في جلباب أبي"، وفوازير شريهان.

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