مسلسل الاختيار 3.. أسرار تقمص ياسر جلال لشخصية السيسي

المصدر: القاهرة - متابعات

قال ماكيير مسلسل "الاختيار 3"، أحمد مصطفى، إنه تم الاعتماد في المسلسل على البساطة والتي أبرزت روح شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ التي جسدها الفنان ياسر جلال.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنجيب سيرتكم" بقناة "الحدث اليوم"، أن الجميع في المسلسل ذاكر جيدا للوصول بالشخصية لأفضل صورة، وشاهد العديد من الفيديوهات والصور خاصة في عام 2013- 2014 عندما كان السيسي وزيراً للدفاع، وتم عمل بروفات أكثر من مرة.

وتابع بحسب ما نقلت عنه صحيفة "المصري اليوم" أن الفنان ياسر جلال قال: "اللي إنتم عاوزينه اعملوه في سبيل إن الشخصية تطلع تمام"، لافتاً إلى أنه تم حلق شعر الجبهة قليلاً حتى لا يضطر لتركيب باروكة، ثم بدأ بعمل الرتوش البسيطة والألوان لإظهار كل التفاصيل.

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