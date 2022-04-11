محمد نجاتي: طلبت من والدتي تصفية بطاطس محمرة على بعض السيناريوهات !

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الفنان محمد نجاتي إنه بعد نجاحه في فيلم عرق البلح، وحصوله على أكثر من جائزة، كان يعرض على سيناريوهات سيئة، فكان يطلب من والدته أن تصفي بطاطس محمرة على هذه السيناريوهات.

أضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج كلام الناس على قناة إم بي سي مصر، أنه لا يتعالى على السيناريوهات، ولكن هذه الطريقة المثلى للتعامل مع السيناريوهات السيئة من وجهة نظره.

وتابع بحسب ما نقلت عنه صحيفة "المصري اليوم" أنه لم يصاب بالغرور بعد حصوله على 35 جائزة في فيلم عرق البلح.

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