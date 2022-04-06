سهير رمزي تتصدر "تريند" "جوجل" بزيجاتها: أي راجل عاشرني كان بيتمسك بيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تصدرت الفنانة القديرة سهير رمزي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشرات البحث على جوجل، بعد حديثها عن زيجاتها، وكشفها أن أي رجل تزوجته كان يتمسك بها، ويرفض أن يطلقها في حالة حدوث مشاكل بينهما، لذلك قررت أن تكون العصمة بيدها.

وكشفت سهير رمزي حقيقة وصفها بالمتحكمة والمستبدة في علاقتها مع أزواجها السابقين، حيث قالت خلال لقاء تلفزيوني لها: "ده ظلم أنا غلبانة، وبرج الحوت طيب جدًا، أنا شخصية في اللالاند، وممكن تكسبيني بكلمة.. عمري ما كنت شخصية قوية".

وأشارت سهير رمزي إلى أنها مرت بظروف صعبة وقاسية، في أول زيجتين بحياتها، لذلك قررت أن تكون العصمة بيدها، قائلة: "قررت تكون العصمة في إيدي علشان متعذبش تاني.. كفاية اللي حصل".

وتابعت سهير رمزي: "أي راجل بيحبني كفنانة، ولما بيعاشرني بيتمسك بيا علشان بيلاقيني طيبة، ولكن لما حتة التحكم والغيرة بتدخل الدنيا بتكون صعبة، فأنا شغلي كان أهم من أي حاجة، وبيحصل مشاكل كتير بينا، لأنهم مش فاهمين يعني إيه الشغلانة، ومكنش فيه تقدير".

كما كشفت رمزي حقيقة زواجها من الفنان عمر الشريف، مشيرة إلى أن الأخير كان فتى أحلامها، حيث قالت: "عمر كان فتى أحلام أي بنت، وكنت أتمنى حتى أسلم عليه، وهو مكنش موجود في مصر وقت عملي بالسينما، ولما جه فيلم المذنبون أعجب بتمثلي، وطلب يشوفني، وقعد معايا، بعدها كان في رأس السنة كان مستضيفينه، وقال لهم هاتو سهير تقدمني، وجه خدني من البيت، وتهيأ للناس أن هناك علاقة تربطني به".

ولفتت سهير رمزي إلى أن أحد أزواجها كان غيرته مدمرة، لذلك قررت أن تنفصل عنه، كما تحدثت عن زوجها الحالي، قائلة: "ربنا هداني بعلاء، مهذب ومحترم وبيغير بس غيرة في محلها، غيرة الراجل الشرقي، وكمان غيرته أصبحت مقننة في نقاط معينة، لأني بقيت ملتزمة".

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