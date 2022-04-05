شيرين رضا توضح سبب هجومها على صوت الأذان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا سبب هجومها على صوت الأذان، وذلك بعد الجدل الشديد الذي سببته تلك التصريحات قائلة: "أنا معنديش مشكلة مع الأذان، بس طبقة الصوت لازم تكون حلوة، وأنا ساعات بمشي في الشارع وبحب أسمع صوت الأذان لما يكون المؤذن صوته حلو، أنا أكيد مش هعارض ربنا، ومعنديش مشكلة مع الصوت العالي".

وقالت شيرين رضا، خلال استضافتها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري على قناة "القاهرة والناس": "مش مهم يكون الصوت عالي، بس يكون حلو، ويكون هناك توحيد في إقامة الأذان مش كل واحد لوحده، ويحدث تداخل في الأصوات".

وقالت شيرين رضا، خلال الحلقة عن حياتها الزوجية: "فشلت مرتين في الزواج ومش هتجوز تاني ومش بتعاكس، متابعة: "بحب الحيوانات وعندي في المنزل 11 قط وبغبغان"، أما منزلها الآخر فيه ما يقرب من 80 قط وكلبين.

وعن الحب وعلاقتها بالرجال اختتمت شيرين رضا تصريحاتها قائلة: "ممكن أعترف لراجل بحبي ومش هتكسف لو قالي خلينا أخوات".

في الحلقة ذاتها، صدمت الفنانة شيرين رضا المشاهدين، بسبب ردها على عدم معرفتها بالفنانة الإماراتية أحلام، بأنها لا تسمعها نهائيًا، وذلك ضمن صور عرضت عليها لكل من الفنان تامر حبيب والفنانة يسرا.

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