تفاصيل القبض على خبيرة التغذية الشهيرة دعاء سهيل

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل القبض على دعاء سهيل، خبيرة التخسيس والتغذية، وذلك بعدما أمرت جهات التحقيق المصرية بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن تحريات وردت للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد بممارسة خبيرة التغذية دعاء سهيل نشاط طبي، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، كما أنها روّجت لتلك الأدوية عبر شاشات القنوات الفضائية، وادعت أن تلك الأدوية تقضي على السمنة وتساعد على التخسيس، وتبين من التحريات والبلاغات أن الأدوية التي روّجت لها مجهولة وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة.

وأوضحت التحريات أن المذكورة ادعت أنها خبيرة في مجال سمنة والتخسيس، إذ ظهرت في العديد من البرامج الفضائية، أعلنت خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، وأكدت أنها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، مما قد يشكل خطورة على صحة المواطنين، وأدعت أنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات.

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