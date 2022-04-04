رامز جلال يسخر من "كرش" حمو بيكا: لابس ذهب أكثر من الراقصة (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سخر رامز جلال من ملابس الفنان حمو بيكا خلال ضيافته في برنامجه رامز موفي ستار.

وقال رامز جلال: "إيه البدلة اللي أنت لابسها دي يا بيكا دي برعاية حزمة جرير، ده لو جايبين رقاصة مش هتتصيغ بالشكل دا، إيه الدهب ده كله".

ويعتمد رامز جلال، في برنامجه على استضافت النجوم وخداعهم، في مقلب كوميدي، ويتعاون هذا العام مع النجم العالمي فاندام حيث سيستقبل الضيف الفنان بعد الاتفاق معه على المشاركة في فيلم من بطولة الممثل العالمي، ويقع الفنان في الفخ دون علم، ومن المقرر حضور العديد من المشاهير، خلال حلقات البرنامج، منهم، غادة عادل، درة، عمرو السولية، عادل الفار، وغيرهم من النجوم.

واستضاف رامز جلال، في برنامجه منذ اليوم الأول والثاني من البرنامج، الفنانة صابرين، والفنانة ياسمين صابري، وأنهارت كلًا منهما، لحظة اكتشاف المقلب الكوميدي.

رامز جلال وإيفيهات كوميدية رهيبة على بدلة حمو بيكا

تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WN5va1RTWB#رامز_موفي_ستار#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/7xTYKAsQ6n — MBC مصر (@mbcmasr) April 4, 2022

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