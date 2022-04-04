رد فعل ياسمين صبري بعد مقلب رامز جلال.. فيديو
نشرت قناة "إم بي سي" مقطع فيديو لرد فعل الفنانة ياسمين صبري بعد اكتشافها وقوعها في مقلب الفنان رامز جلال خلال برنامجه #رامز_موفي_ستار.
وفي البداية صرخت ياسمين صبري قائلة: "قلبي بيوجعني" ثم دخلت في حوار ودي مع الفنان رامز جلال لكن هذا الحوار انتهى بشكل طريف حين قالت: "انتظروني في برنامج رامز موفي ستار على إم بي سي"، ثم تفاجأت بانفجار خلفها لتصرخ مجدداً من الصدمة.
رد فعل غريب من ياسمين صبري بعد رؤية رامز جلال#رامز_موڤي_ستار#رامز_موفي_ستار#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه@ramezgalal@GEA_SA@JCVD@yasminesabri— MBC1 (@mbc1) April 3, 2022
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