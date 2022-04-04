رد فعل ياسمين صبري بعد مقلب رامز جلال.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت قناة "إم بي سي" مقطع فيديو لرد فعل الفنانة ياسمين صبري بعد اكتشافها وقوعها في مقلب الفنان رامز جلال خلال برنامجه #رامز_موفي_ستار.

وفي البداية صرخت ياسمين صبري قائلة: "قلبي بيوجعني" ثم دخلت في حوار ودي مع الفنان رامز جلال لكن هذا الحوار انتهى بشكل طريف حين قالت: "انتظروني في برنامج رامز موفي ستار على إم بي سي"، ثم تفاجأت بانفجار خلفها لتصرخ مجدداً من الصدمة.

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