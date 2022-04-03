بسبب تجسيده شخصية السيسي .. ياسر جلال يتصدر تويتر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تصدر الفنان المصري ياسر جلال التريند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما ظهر في الحلقة الأولى لمسلسل "الاختيار 3" والذي يجسد فيه شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويتناول الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الأحداث التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013 والتي انتهت بثورة 30 يونيو التي أطاح المصريون خلالها بحكم "الإخوان"، ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم بينهم كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز.

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